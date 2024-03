Russia | Richetti Az | ' bene unità opposizioni su sfiducia Salvini | chiarezza per sicurezza Paese'

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar (Adnkronos) - "È positivo che tutte le forze di opposizione abbiano sottoscritto la nostra mozione dial Ministroe chiedano una risposta chiara sull'accordo siglato conUnita". Lo dice Matteo, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera. "I commenti di queste ore, che hanno anche spaccato la Maggioranza, dopo le elezioni russe non fanno altro che confermare le ambiguità die la bontà della nostra battaglia -prosegue-. Oviene in Aula con la comunicazione di recesso rispetto all'accordo con il partito di Putin che prevede uno scambio di informazioni sensibili o èper ladel nostroche lasci il suo ruolo di ministro".

AGI - "La fiaccolata di ieri ha segnato un fatto molto importante, e cioè la reazione unita di tutte le forze politiche di fronte alla morte di Navalny e a un Paese che avvelena, arresta, porta in ... (agi)

Frasi su Putin e la Russia, chieste le dimissioni a Salvini - Questo è il testo della mozione di sfiducia firmata da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e i capigruppo e deputati di opposizione, a partire da Matteo Richetti (Azione ..strettoweb

Russia, opposizioni unite contro Salvini: “Da due anni nel governo un ministro che non rinnega Putin”. Mozione di sfiducia alla Camera - Nella mozione Richetti, firmata in sostanza dai Gruppi parlamentari Pd, M5s, Avs e Azione (non Italia viva) si premette tra l'altro il fatto che "l'11 marzo 2015, l'allora eurodeputato Matteo Salvini ...laprovinciapavese.gelocal

Elezioni Russia, mozione sfiducia a Salvini: opposizioni unite alla Camera - Lunedì all'Odg il testo di Azione firmato da Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni: 'Governo rappresentato da chi non rinnega rapporti con Putin' ...adnkronos