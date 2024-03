Russia | Putin aggiorna lista terroristi | non mancano le polemiche

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nelle ultime ore laha deciso dire ladeinon graditi al Paese: non sono assolutamente mancate leUn nuovo colpo di scena quello che arriva direttamente dalladi Vladimir. Il Paese, diventato protagonista negli ultimi due anni per via dell’invasione e dell’attacco all’Ucraina, hato nelle ultime ore ladeinon graditi al Paese. Una mossa che ha inevitabilmente scatenato indignazione esui social network visto che è stato inserito anche il movimento internazionale della Lgbt. Questi ultimi, infatti, sono tutt’ora considerati dei “” ed “estremisti“. La...