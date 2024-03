Russia e Ucraina oggi | La situazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) La guerra inha raggiunto il suo 758º giorno. Tiriamo le somme su: Kiev ha trascorso una notte difficile, con un massiccio attacco russo alle centrali elettriche che ha causato blackout in diverse regioni ucraine. C’è allarme nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove la linea aerea che la collega al sistema energetico ucraino è stata disconnessa.: il Consiglio Europeo “La guerra non è imminente” Nel frattempo, nelle conclusioni del Consiglio europeo emerge la necessità “imperativa” di preparare i cittadini dell’UE al rischio di guerra. Ciò in previsione di una strategia futura di prontezza. La presidente von der Leyen ha dichiarato che : “il mondo è diventato più pericoloso e l’UE deve essere ...

Ucraina, il Cremlino: "L'operazione speciale è diventata guerra per colpa dell'Occidente" - L’operazione speciale russa in Ucraina è diventata una guerra per colpa dell’intervento dell’Occidente. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov in un’intervista al sito Aif. «Siamo in ...globalist

Ucraina, deputato partito Zelensky: "Raid su Zaporizhzhia Europa su orlo disastro nucleare" - Halaychuk, "distruggere capacità militari russe o guerra si estenderà al resto dell'Europa" "I russi hanno colpito le linee elettriche che forniscono energia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e a ...adnkronos

Dazi Ue su import cereali russi, la proposta della Commissione - sia di prodotti cerealicoli russi che di quelli ucraini di cui i russi si sono illegalmente appropriati, per finanziare la guerra di Mosca contro l’Ucraina. “Poiché la Russia ha esportato verso l’Ue ...askanews