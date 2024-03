Russia e Cina pongono il veto alla bozza di risoluzione USA all’Onu per il cessate il fuoco a Gaza

(Di venerdì 22 marzo 2024) Guerra in Medio Oriente: lae lahanno posto ildiche avrebbe determinato l’imperativo di unilimmediato ae il rilascio degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.

