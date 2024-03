Russia e Cina adorano la guerra a Gaza

Non passa la risoluzione degli Stati Uniti per un Cessate il fuoco a Gaza . Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha bloccato il testo proposto da Washington, con il veto di Russia e Cine e il voto ... (open.online)

