Russia | almeno 50 morti nell' attentato a Mosca | gli spari nel teatro e al centro commerciale - ESCLUSIVA VIDEO

MOSCA, LA STRAGE - Strage a Mosca. almeno 40 persone (ma secondo alcune fonti si tratterebbe di un numero fortemente al ribasso) sono state uccise e oltre 140 ferite in una sparatoria scatenatasi alle prime ore della se ...9colonne

Attentato a Mosca, spari ed esplosioni in una sala concerto: almeno 40 morti. Terroristi in fuga - almeno 40 persone sono morte e un altro centinaio sono rimaste ferite in un attentato terroristico sferrato in una sala concerto di Mosca intorno alle 19 italiane di oggi, venerdì 22 marzo 2024. Al ...tpi

Attentato in teatro vicino Mosca con almeno 40 morti: commando in fuga, Kiev nega il coinvolgimento - Un commando armato ha fatto irruzione nel teatro vicino Mosca, in Russia, facendo fuoco sui presenti: ci sono morti e feriti, le notizie in diretta ...notizie.virgilio