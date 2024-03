Running | domenica la 51esima edizione della Stramilano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si terrà24 marzo la. Piazza Duomo e Piazza Castello, le due location di partenza, sono pronte ad accogliere le migliaia di atleti, appassionati e famiglie che invaderanno la città meneghina per una giornata di festa e sport. L’anno scorso sono state ben 60mila le persone che si sono riversate tra le vie milanesi colorandole di rosso. “Da oltre 50 anni la, ad ogni, ci ricorda che lo sport avvicina le persone e che correre all’aria aperta insieme a familiari, amici, colleghi o in compagnia di altri appassionati fa bene al corpo e alla mente – commenta Giuseppe Sala, sindaco di Milano -. La bellezza e la gioia dello stare insieme sono alla base del successo: ...

Cresce l’attesa per la Bergamo21 , evento FollowYourPassion in programma domenica 4 febbraio che si corre sul percorso cittadino disegnato dal cinque volte campione italiano di maratona Migidio ... (sportface)

Si avvicina il momento del l’11esima edizione della Corsa del Ricordo di Roma, in programma domenica 11 febbraio nel cuore del quartiere Giuliano/Dalmata di Roma. La gara organizzata da Asi, con il ... (sportface)

Cresce l’attesa per la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 2024 , in programma nella giornata di domenica 10 marzo . L’ospite d’eccezione sarà Giorgio Calcaterra , protagonista già il giorno ... (sportface)

Stramilano, i top runner allo start domenica: c'è anche l'azzurra Giovanna Selva - Pronti a registrare nuovi record e a vivere nuove emozioni, gli atleti più veloci sul panorama internazionale si preparano a tagliare il traguardo della Stramilano Half Marathon, la ...leggo

A Palermo la seconda edizione del "Trofeo Legalità Rotary" - domenica 24 marzo alle ore 10.00, con partenza e arrivo in Piazza Castelnuovo, nel cuore di Palermo, si svolgerà ...tp24

Telethon walk of life, domenica 21 aprile il traguardo è la cura di malattie genetiche rare - Napoli Running e Fondazione Telethon ETS di corsa per la vitaIl lungomare partenopeo fa da sfondo allapasseggiata non competitiva di 3 km e 10 km competitivi ...napolitoday