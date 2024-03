Rudi Garcia ha spinto per un azzurro in particolare | “Lo voglio | ci serve come il pane” Ma ora sta deludendo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’ex allenatore del Napolisperava di vedere brillare il suo ‘pallino’, ma finora è stata un’esperienza deludente. Nel mondo del calcio, i desideri degli allenatori spesso si scontrano con la realtà sul campo. Questa situazione è perfettamente incapsulata nel caso di, l’ex allenatore del Napoli, che ha espresso con fermezza il suo desiderio di avere il centrocampista svedese Cajuste nella sua squadra. Tuttavia, le aspettative dinon sono state soddisfatte e Cajuste finora non ha dimostrato di essere all’altezza. Durante la sessione estiva di calciomercato,haper l’acquisto di Cajuste, convinto che il giocatore avesse tutte le caratteristiche per brillare nel suo schema di gioco. Il mediano svedese, noto per la sua ...