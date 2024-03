Rubiales promette di tornare in Spagna il 6 aprile Se torna dovrà consegnarsi alla Guardia Civile Vanguardia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024)è per l’ennesima volta al centro di uno scandalo che riguarda il calcio spagnolo. L’ex presidente della Rfef è indagato per corruzione. Al momento è lontano d, in Repubblica Dominicana, ma conta dientro la prima settimana di. Lo scrive La Van: Sia che stia lavorando o abbronzandosi a Punta Cana, è improbabile che Luissi stia godendo la vita in questo momento. «Se sono in Repubblica Dominicana da un mese, lo faccio perché sto lavorando – ha detto ieri l’ex presidente della Federcalcio Spagnola (Rfef), famoso in tutto il mondo per il bacio rubato a Jenni Hermoso e, ora, per lo scandalo che riguarda l’organizzazione della Supercoppa di calcio spagnola in Arabia Saudita – stavo infatti pensando di ...