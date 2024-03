Rubano un’ambulanza per gioco | poi la abbandonano per strada

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Alcune persone purtroppo faticano a comprendere quanto sia importante l’ambulanza, un mezzo che può salvare vite umane e che è disponibile in quantità limitate negli ospedali. Ciò significa che senon dovesse essere disponibile, per qualsiasi motivo, non c’è la possibilità di soccorrere persone in difficoltà. Un pensiero che probabilmente non ha sfiorato la persona o le persone che hanno rubatodall’ospedale di Sant’Antonio a San Daniele del Friuli, probabilmente una stupida goliardata. L’ambulanza rubata I carabinieri hanno ritrovato l’ambulanza a Codroipo, a Udine, in mezzo al nulla, ma fortunatamente non sono stati riscontrati danni né al mezzo né alle strumentazioni a bordo. Il veicolo è stato ritrovato verso mezzanotte la sera di venerdì 11 marzo, rubato poche ore prima dal ...