"Rovina famiglia, no", dopo 18 anni Flavia Vento torna sul flirt con Totti - Del resto è stata lei quella ad essere citata in libri e documentari. "Io non ho colpa ma ho colpa per quello che ho subito, perché 'Rovina famiglia'… no", conclude.ilgiornale

Ferragni e la famiglia smettono di seguire Paola Di Benedetto: c'entra Fedez - Chiara Ferragni e la famiglia smettono di seguire Paola Di Benedetto: c'entra una presunta scappatella di Fedez.notizie

Cricket al parco: prato Rovinato. Intervento della polizia locale con ammenda per 6 indiani - In questi casi si parla di "utilizzo improprio" di un luogo pubblico, per quanto non provochi danni effettivi o comunque facilmente rimediabili. Ma sono ...ecovicentino