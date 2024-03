Roman Reigns | “Non sono come CM Punk | mi godo tutto Il wrestling è il mio sogno di sempre”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Pat McAfee Show con ospitesi è tenuto poche ore fa, in una delle puntate più attese dell’anno con il Tribal Chief protagonista. L’Undisputed WWE Universal Champion ha toccato diversi argomenti tra cui un paragone tra lui e CM(per il quale non ha speso sicuramente parole di stima). Ecco qui di seguito uno dei passaggi fondamentali dell’intervista: “Sto vivendo il mio. Questo è quello che volevo fare e che voglio fare per. Nonuno di quelli che, una volta arrivato al top, non voleva proseguire. NonCMquando è arrivato in cima alla montagna… non mi piace, mi lamento… no. Una volta che raggiungi i tuoi obiettivi goditi il. Questo è ciò per cui ho ...