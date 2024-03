Roman Reigns | “Ho tantissimo da dare | la fine è lontanissima” Poi una frecciata ai fan sul suo match con The Rock…

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il Pat McAfee Show con ospitesi è tenuto poche ore fa, in una delle puntate più attese dell’anno con il Tribal Chief protagonista. L’Undisputed WWE Universal Champion ha toccato diversi argomenti tra cui il “mancato” tra lui e The Rock (“i fan non sanno cosa si sono persi“) e che lui si senta “lontanissimo” dal finire la sua storia (“c’è ancora molto da raccontare“). Ecco qui di seguito i due passaggi davvero interessanti dell’intervista di qualche ora fa: “Siamo due delle più grandi superstar che abbiano mai lottato. Abbiamo colui che sta dominando Hollywood ed il sottoscritto, che sta dominando la WWE. Perché non si sarebbe dovuto fare quest’incontro? Solo per un capriccio di Cody. E’ un crybaby. Gli abbiamo concesso anche tanto tempo, gli abbiamo dato anche troppo tempo per fare le sue cose. Quella ...

