Roma | studenti universitari contestano la Conferenza dei rettori | “Noi intolleranti? Lo è chi semina idee di morte e violenza come a Gaza””

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Glidi Cambiare Rotta si sono dati appuntamento davanti la sede del CRUI,deiItaliani, per unastampa dove hanno illustrato le loro posizioni. “Siamo stati descritti– ha detto Filippo, studente de La Sapienza di-. Ma chi sono gli, chi non ci fa parlarela rettrice Polimeni, oppure noi che spingiamo verso al fine del genocidio a?“. Il tema della guerra in Palestina è al centro dellaa cui ha partecipato anche Marta Di Giacomo, studentessa che era presente a Napoli quando il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari è stato contestato. “Siamo stati definiti antidemocratici ...