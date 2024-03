Roma | si ferma Azmoun

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Infortunio per Sardar, impegnato con l’Iran nelle gare di qualificazione al Mondiale 2026. L’attaccante giallorosso, titolare contro il Turkmenistan, ha siglato il gol del momentaneo 2-0, ma a fine primo tempo ha accusato un piccolo problema fisico ed è stato sostituito. Successivamenteè stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a esami clinici approfonditi per verificare le sue effettive condizioni e stabilire una prima diagnosi. Stando a quanto riportato dallo staff medico della Nazionale iraniana, sarebbe stato evidenziato uno stiramento del tendine del ginocchio sinistro. Per questo motivo, il giocatore giallorosso sta già rientrando in Italia per ripetere gli esami clinici anche seguito dallo staff medico della. Se l’entità dell’infortunio venisse conta, per ...