Roma | neonato morto al Pertini | nessuna responsabilità dei sanitari Procura archivia il caso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 22 marzo 2024) Morte in culla all’Ospedale Sandro: l’esito dell’indagine delladi– Ilcorrieredellacitta.comto illegato alla morte di Carlo Mattia, ilall’Ospedale Sandrodi. Il piccolo era deceduto 72 ore dopo la nascita, con la mamma che aveva denunciato una possibile disattenzione da parte dei. Violazioni degli iterche però i magistrati non hanno rilevato, come hanno dimostrato le indagini portate avanti negli ultimi mesi: ilè stato quindito.all’ospedaledito il ...