Roè Volciano | una 15enne accoltella più volte una 14enne mentre coetanei incitano e fanno video

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 Adolescenti di nuovo protagonisti di un inquietante caso di cronaca nera. Dopo i due minorenni (15 e 16 anni) che hanno sequestrato e torturato un cinquantenne a Rivoli, nel torinese, l’esplosione di violenza a Roè, in provincia di Brescia. Questa volta la vittima è unache è stata colpita con diverse coltellate da una. E’ successo durante una lite e il particolare che rende ancor più sconvolgente la vicenda è che tutto è successoun nutrito gruppo di, anziché intervenire per evitare che si degenerasse, ha assistito con gusto, incitando e registrandocoi telefonini. Dalle parole, fatte di offese, accuse, minacce, ai pugni, agli schiaffi, ai calci, tirate brutali di capelli, fra le urla belluine di ...

