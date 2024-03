Rocco Siffredi | l’accusatrice si svela | è la giornalista Alisa Toaff | ”Distrutta | odio contro di me”

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Questa storia mi sta distruggendo come donna, come madre e come professionista. Sono anche state pubblicate interviste mai rilasciate e adesso sono costretta a denunciare colleghi tra i quali c’è chi mi sta offendendo sui social”, racconta e non riesce a trovare la calma “nonostante faccia questo mestiere da quasi un trentennio”. Queste le parole raccolte da Repubblica e pronunciate da, lache ha denunciatodopo una serie di messaggi definiti “sessisti” e particolarmente invadenti nei suoi confronti. E che si è trovata a fare i conti improvvisamente con un fiume d’social. La cronista dell’Adnkronos si è detta molto provata per la situazione nella quale si trova, dopo aver intervistatoin ...

