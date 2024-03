Robinho va in carcere | la giustizia brasiliana respinge il suo ricorso

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 marzo 2024 – L'ex calciatore della nazionalee del Milan Robson de Sousa, conosciuto come, è stato arrestato dalla Polizia federale del Brasile dopo che il giudice della Corte suprema ha rigettato la richiesta della difesa dell'atleta di sospendere l'esecuzione della condanna a nove anni per stupro, comminata dal tribunale di Milano e che per decisione della magistraturasarà scontata nel Paese sudamericano. L'atleta, che si trovava nella sua villa di Guaruja, sul litorale paulista, è stato condotto presso la sede della Polizia federale di Santos dove, al termine delle formalità di rito, sarà traferito in. Ilrespinto La difesa disosteneva che la decisione dei giudici del Supremo tribunale di ...

L'ex calciatore Robinho , condannato a nove anni per stupro, dovrà scontare la sua pena detentiva in Brasile. Lo ha stabilito l'Alta Corte brasiliana: l'ex ala del Milan, del Real Madrid e della ... (today)

Robinho è stato arrestato a Santos. L’ex stella del calcio brasiliano dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro . Robinho si è costituito per iniziare a scontare la sua pena detentiva nel suo ... (calcioweb.eu)

Robinho trasferito nel 'carcere dei famosi' a San Paolo - Arrestato ieri sera dalla polizia federale, Robinho nella notte è stato trasferito nel complesso penitenziario di Tremembé. L'ingresso nel carcere è stato preceduto da un'udienza di custodia presso il ...ansa

Robinho arrestato per lo stupro avvenuto in Italia, deve scontare 9 anni di carcere in Brasile - CALCIO - La polizia federale di Santos ha prelevato l'ex-calciatore del Milan dalla sua abitazione di Guarujá: dovrà scontare 9 anni di carcere in Brasile per l ...eurosport

Brasile, confermata la condanna per stupro a Robinho: dovrà scontare nove anni - La Corte suprema brasiliana ha confermato la condanna a 9 anni di carcere per l'ex calciatore Robinho, accusato di aver stuprato una donna a Milano nel 2013.lettera43