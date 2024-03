Robinho in carcere | teme per la sua incolumità | la richiesta dell’avvocato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024)dovrà scontare 9 anni diin Brasile dopo essere condannato per uno stupro sudella giustizia italiana. L’ex calciatore brasiliano si è costituito nella notte ma adessoper la sua. L’ex attaccante del Milan è detenuto in una cella di isolamento, per il momento, neldi Trembembè e ha paura di subire ricatti e maltrattamenti, come spiegato dal suo avvocato Josè Eduardo Alckmin, che ha per questo motivo presentato un nuovo ricorso alla Corte Suprema contro la detenzione nella speranza che una nuova analisi del caso, allargata a un collegio di giudici, possa aprire uno spiraglio, una via d’uscita.è entrato nel penitenziario Doutor José Augusto César Salgado (questo il nome ufficiale), di notte, dopo una serie di ...