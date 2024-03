Robinho in carcere | condannato a nove anni per stupro 

Robson de Sousa, detto Robinho , è stato arrestato in Brasile dalla Polizia federale e sconterà in carcere la condanna a nove anni per stupro , comminata dal tribunale di Milano e che per decisione ... (sportface)

L’ex calciatore brasiliano Robinho è stato arrestato in Brasile, dove sconterà 9 anni di carcere per uno stupro commesso a Milano - L’ex calciatore brasiliano Robinho è stato arrestato in Brasile, dove dovrà scontare una condanna a 9 anni di carcere per una violenza sessuale di gruppo commessa a Milano, in Italia. Robinho, che ha ...ilpost