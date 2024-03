Robinho in Brasile nella “prigione dei  personaggi famosi”

(Di venerdì 22 marzo 2024)è stato condannato a scontare nove anni di detenzione inper lo stupro di una giovane albanese a Milano nel 2013. L’ex calciatore della nazionale e del Milan, Robson de Sousa, è stato arrestato dalla polizia federale dopo che il giudice della Corte suprema (Stf) Luiz Fux ha rigettato la richiesta della difesa dell’atleta di sospendere l’esecuzione della condanna che per decisione della magistratura brasiliana sarà scontata nel Paese sudamericano. L’atleta si trovava con la famigliasua villa di Guaruja, sul litorale paulista, quando è stato raggiunto dagli agenti per esser condotto prima presso la sede della polizia federale di Santos e poi, dopo delle formalità di rito, essere trasferito in un penitenziario che sarà indicato dalle autorità.sarà rinchiuso a Tremembé, un carcere speciale ...

Le ultime su Robinho , ex calciatore brasiliano del Milan, dopo l’arresto per violenza sessuale. I dettagli Robinho è stato ufficialmente arrestato in Brasile per la violenza sessuale commessa in ... (calcionews24)

L’ex calciatore Robinho è stato arrestato a Santos, in Brasile . Deve scontare una condanna a nove anni di prigione per stupro comminata dalla giustizia italiana. Leggi (internazionale)

Robinho è stato arrestato in Brasile dove sconterà i 9 anni di carcere a cui è stato condannato in Italia per violenza sessuale. l’ex calciatore della nazionale brasiliana e del Milan, è stato ... (ilfattoquotidiano)

Robinho arrestato in Brasile, ricorso respinto: l'ex Milan dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro. «Cella singola per evitare violenze» - Per Robinho si aprono le porte di un carcere brasiliano. L'ex calciatore della nazionale e del Milan, Robson de Sousa, è stato arrestato dalla polizia federale dopo che il giudice della Corte suprema ...leggo

Robinho arrestato in Brasile - A seguito della condanna per stupro per fatti occorsi a Milano nel 2013, l'ex calciatore del Milan è stato tradotto nel carcere di Tremembé, un plesso ...passionedelcalcio

Robinho trasferito in carcere nella “prigione dei famosi”: potrà anche prendere il sole - Robinho sconterà i 9 anni di detenzione in una prigione speciale: si trova a 150 km da San Paolo e dal 2002 ospita dei detenuti selezionati, molto noti ...fanpage