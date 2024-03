Robinho arrestato | dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro

(Di venerdì 22 marzo 2024)è statoa Santos. L’ex stella del calcio brasilianodipersi è costituito per iniziare ala sua pena detentiva nel suo nativo Brasile, più di 10dopo essere stato accusato per la prima volta di aver violentato una donna in Italia. Il quarantenneha lasciato il suo condominio nella città balneare di Santos, fuori San Paolo, in un’auto della polizia nera. Mercoledì l’alta corte brasiliana ha stabilito chela pena nel suo paese d’origine a seguito della sua condanna pernel 2017 in Italia. Foto di Guilherme Dionizio / AnsaCome prevede la legge ...

Robson de Sousa, detto Robinho , è stato arrestato in Brasile dalla Polizia federale e sconterà in carcere la condanna a nove anni per stupro , comminata dal tribunale di Milano e che per decisione ... (sportface)

Robinho è stato arrestato per stupro, andrà in carcere in Brasile - Il giudice della Corte suprema ha rigettato la richiesta della difesa di sospendere l'esecuzione della condanna a nove anni ...cdt.ch

Robinho arrestato in Brasile, ricorso respinto: l'ex calciatore del Milan dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro - Per Robinho si apriranno le porte di un carcere brasiliano. L'ex calciatore della nazionale e del Milan, Robson de Sousa, è stato arrestato dalla polizia federale dopo che il giudice ...ilgazzettino

Robinho è stato arrestato - BRASILIA - L'ex calciatore della nazionale e del Milan Robson de Sousa, detto Robinho, è stato arrestato dalla polizia federale dopo che il giudice della Corte suprema (Stf) ha rigettato la richiesta ...tio.ch