Ritardi sul piano per la banda larga | Chigi cerca di correre ai ripari | “Ora una norma per rispettare i target del Pnrr”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il governo tenta diaisui gravissiminella posa della fibra nelle aree svantaggiate, su cui nei giorni scorsi ha fatto il punto anche la Corte dei Conti. Per mantenere l’impegno preso nelcon il cosiddetto ‘Italia a 1 giga’, “è intenzione del governo presentare una disposizionetiva che consenta ai beneficiari dei contributi pubblici di adempiere agli obblighi previsti dalle convenzioni in essere, anche attraverso variazione delle unità abitative collegate. Ciò mantenendo inalterato il termine finale di realizzazione dell’opera, il numero totale delle abitazioni collegate e l’ammontare complessivo dell’investimento”. L’intervento, continua la velina, tiene conto “della preminente esigenza di assicurare la tempestiva realizzazione degli ...

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Treni talia: La circolazione è sospesa per l’investimento di una persona a Roseto degli Abruzzi Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli ... (noinotizie)

Il giovane canoista Andrea Demattei morì nell’Entella, undici indagati, nove sono Vigili del Fuoco: “Ritardi ed errori nei soccorsi” - La Procura ha chiuso le indagini sulla tragedia dello studente 14enne. Accusati di omicidio colposo anche due istruttori della scuola di canoa ...genova.repubblica

Che PREZZO sul monitor gaming Samsung Odyssey G9! (-149€) - Il monitor gaming Samsung Odyssey G9 nel formato da 49" offre un livello di immersione totale grazie al suo design curvo e a specifiche di fascia alta.tomshw

La Regione Umbria cattiva pagatrice in sanità: chi paga in ritardo e chi no - Pagare in ritardo costa più di quanto costasse un tempo. E a pagare saranno i dirigenti degli uffici contabili degli enti, quelli cioè che pagano le fatture in ritardo che si vedranno tagliare del 30 ...umbria24