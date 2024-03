Ritardi nei pagamenti della pa | il 56% dei ministeri è fuori legge Lontano l’obiettivo del Pnrr sul rispetto dei limiti europei

(Di venerdì 22 marzo 2024) Novecon portafoglio su 16 – il 56% – ancora non pagano i fornitori nei termini stabili dalla direttiva europea del 2011, cioè 30 giorni che salgono a 60 nella sanità. Il ministero degli Interni totalizza in media 33,5 giorni di ritardo, il Miur 32,8, il ministeroCultura 17,5, il Turismo più di 15, la Salute 13,6. È il risultato di un’analisi del Sole 24 Ore, che ha spulciato i dati sugli indicatori annuali di tempestività deipubblicati nelle scorse settimane. Da notare che l’azzeramento dei, male atavico che mette in forte difficoltà le imprese ed è valso all’Italia varie procedure d’infrazione Ue, è uno degli obiettivi del. Il piano originario prevedeva il ritorno a un’assoluta puntualità entro la fine del 2023.si è rivelato ...

