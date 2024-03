Ritardi e problemi sugli F35 mentre la tensione nei cieli sale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ci arrabbiamo immediatamente sestiamo lavorando il nostro computer si blocca per un aggiornamento, ci mancava anche il ritardo per l'aggiornamento che sta bloccando gli F-35 di nuova costruzione, fatto che complica lo scenario difensivo europeo proprioc'è la guerra russo-ucraina e a Parigi si delira di truppe da mandare a combattere per Kiev. Ma del resto Macron è l'unico non preoccupato perché gli F-35 non li ha e spinge da sempre la vendita dei suoi Dassault Rafale e dei Mirage usati. Nel Baltico però le cose stanno diversamente e dal febbraio 2022 al dicembre 2023 gli aerei della Nato hanno eseguito oltre 870 missioni per intercettare voli militari russi. Regno Unito, Norvegia, Paesi Bassi e Italia hanno schierato i loro F-35 per missioni di polizia aerea nel corso del 2023 coprendo anche regioni dell'Atlantico settentrionale. Ma ...