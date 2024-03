Ristorazione | Bordone Cirfood | ‘azioni concrete per riequilibrare il settore’

Per 7 italiani su 10 la Ristorazione è fondamentale nel percorso terapeutico dei pazienti - Lo dimostra la ricerca “Ristorazione Ospedaliera e Sociosanitaria: nuovi scenari ed esigenze” condotta da Nomisma per l’Osservatorio CIRFOOD DISTRICT ...horecanews

Cirfood, due progetti per la sanità. Meno sprechi e pasti piacevoli - La Ristorazione ospedaliera e sociosanitaria è fondamentale per il benessere delle persone, afferma Alessio Bordone di Cirfood. Promuovere un'alimentazione sana e equilibrata è essenziale per migliora ...ilrestodelcarlino

Pezzana (Università Bologna): “Malnutrizione è costo sociale” - Reggio Emilia, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Il progetto Less is more cerca di conciliare le tantissime esigenze che oggi devono essere considerate in modo olistico e globale, parlando di ristorazi ...ilsannioquotidiano