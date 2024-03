Rissa sul bus | spuntano punteruolo e spray urticante | paura fra i passeggeri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pisa, 22 marzo 2024 – Tre trentenni del Pisano sono stati denunciati dai carabinieri dopo una lite avvenuta su un bus di linea di Autolinee Toscane avvenuta un paio di giorni fa a Calcinaia sulla linea 180 che collega Cascina a Pontedera. I tre hanno iniziato a litigare con due stranieri e dopo una serie di insulti, forse anche razzisti (aspetto sul quale però i carabinieri non hanno ancora riscontri certi) hanno estratto un, un taser e unospruzzato nella vettura e causando un parapiglia che ha costretto il conducente del mezzo a fermarsi e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano Il Tirreno. I carabinieri intervenuti in pochi minuti hanno rintracciato i tre italiani (in possesso delle armi improprie) ma non gli stranieri e stanno ricostruendo il ...