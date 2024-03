Risplende ancora il Samsung Galaxy S21 FE | arriva la patch di marzo

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il produttore sudcoreano ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di2024 per ilS21 FE in più Paesi. Il nuovo upgrade di sicurezza è già stato rilasciato sui telefoni dei mercati europei e degli Stati Uniti. Altre Regioni potrebbero ricevere presto il nuovo aggiornamento (nel giro di pochi giorni al massimo, in genere l’azienda asiatica è molto veloce nella distribuzione software). Come riportato da “SamMobile“, il nuovo aggiornamento software per ilS21 FEcon la versione firmware G990EXXS7FXC2. Attualmente è disponibile in Bangladesh, India, Indonesia, Malesia, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, Filippine e Vietnam. Potrebbe essere presto rilasciato sul telefono in altri mercati. Se avete un...