Riscassi | “Atalanta? Le squadre di Gasperini si esprimono ”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Andrea, giornalista, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Ecco le sue dichiarazioni: “La difesa a 3 ha faticato ieri, ma si tratta di amichevoli e credo che Spalletti voglia testare cose nuove in vista degli Europei. Mancano i meccanismi, con la difesa a 4 la squadra ha giocato meglio, va anche capito il momento, ma hanno faticato tutti. Nella seconda amichevole si farà turnover, chi ha giocato 90 minuti ieri veramente riposerà. Spalletti vorrà vedere anche altri giocatori in azione, non so se Retegui riposerà, ma qualche novità ce la dobbiamo aspettare. Jorginho ha una visione di gioco che nessun altro giocatore ha in azzurro. Forse Verratti, che però non è tra i convocati”. “Ha una capacità di leggere gli spazi unica, è sempre stato così. Bonaventura ha fatto cose buone e altre meno e il suo passaggio sbagliato ha complicato la gara. ...