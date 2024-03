Riparte turismo dentale | 200 000 italiani all' estero per protesi e impianti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Ricostruzioneca fissa e mobile,e cure articolate, tutto in 10 giorni. Allettati dalle pubblicità sui social e da costi contenuti, anche tre volte più bassi rispetto all'Italia, ma anche dall'incredibile rapidità degli interventi, ogni anno circa 200.000fanno le valigie per andare in Albania, Croazia, Romania, Turchia o altri Paesi per curarsi i denti. Un trend in aumento, stando ai dati del report Osservatorio Compass sulodontoiatrico, secondo cui il 36% deglisarebbe disposto ad andare oltre confine pere terapie parodontali, ma in 1 caso su 3 al rientro compaiono problemi che rendono necessario un nuovo intervento, vanificando il risparmio e le cure. Lo segnalano gli ...