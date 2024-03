Rinnovo Vlahovic | manca l’accordo con la Juve | le ultime

Theo Hernandez, i tifosi tremano: “Bayern Monaco e Arabia Saudita”, i dettagli - Le parole del giornalista fanno tremare i tifosi: il futuro di Theo Hernandez è tutt'altro che certo, i dettagli ...milanlive

Vlahovic, In caso di offerte super può lasciare la Juve - Come riportato da TMW Vlahovic non ha del tutto rispettato le aspettative, anche se in questa annata è già a quota 15 gol - cinque in più rispetto all'anno scorso - ...firenzeviola

Juventus, ancora nessun Rinnovo per Vlahovic. Con un’offerta di alto livello potrebbe partire - Dusan Vlahovic è un giocatore importante per la Juventus, e i bianconeri vorrebbero tenerselo anche per le prossime stagioni, ma nulla è ancora escluso. Dalla prossima stagione il serbo percepirà di p ...sportpaper