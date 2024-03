Rinnovo contratto Commercio | aumenti medi di 240 euro ed extra di 350 euro | ma anche più flessibilità Tutti gli scatti livello per livello

(Di venerdì 22 marzo 2024) C'è voluto più del previsto, ma alla fine l'accordo si è trovato. E per 3 milioni di lavoratori dele del Terziario scattanoin busta paga da 240...

Arrivano novità importanti sul contratto per il settore della sanità . L’obiettivo è di definire un nuovo patto contrattuale nazionale che, come afferma il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo , ... (pensionipertutti)

Filcams, Fisascat e Uiltucs con Conf commercio e Confesercenti hanno firmato un’intesa per il rinnovo del Contratto per tre milioni di lavoratori del settore del commercio . l’accordo dovrebbe durare ... (quifinanza)

È stato firmato il CCNL ( Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dell’area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021. Il nuovo Contratto , che interessa i dirigenti scolastici e del personale ... (orizzontescuola)

