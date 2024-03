Rinnovato il contratto del Commercio | gli aumenti e l’una tantum da 350 euro

Il nuovo contratto collettivo di Terziario , distribuzione e servizi porterà ai dipendenti un aumento fino a 240 euro al mese lordi, oltre a una tantum da 350 euro che sarà erogata per metà a luglio ... (fanpage)

Dopo un periodo di assenza dal tavolo di commento, Jim Ross è ritornato in AEW per “dar voce” agli ultimi due incontri del PPV Revolution, svoltosi all’inizio del mese. In seguito, Ross ha ... (zonawrestling)