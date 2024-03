(Di venerdì 22 marzo 2024) Il nuovocollettivo di, distribuzione e servizi porterà ai dipendenti un aumento fino a 240 euro al mese lordi, oltre a unada 350 euro che sarà erogata per metà a luglio 2024 e per metà a luglio 2025. L'accordo è arrivato dopo quasi quattro anni di trattative.

Milano 5 mar. (Adnkronos) – Dopo 7 mesi di negoziato e 4 giorni di trattativa è arrivato il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori dell?industria alimentare. Un grande successo ... (calcioweb.eu)

Dopo un periodo di assenza dal tavolo di commento, Jim Ross è ritornato in AEW per “dar voce” agli ultimi due incontri del PPV Revolution, svoltosi all’inizio del mese. In seguito, Ross ha ... (zonawrestling)

Roma, l’esito degli esami di Azmoun: rischia un mese di stop - Visualizzazioni: 63 Brutte notizie dalla sosta nazionali per la Roma di Daniele De Rossi. L’attaccante iraniano si è fermato anzitempo: si teme un lungo stop. La sosta per le nazionali porta brutte no ...calciostyle

Rinnovato contratto nazionale del Terziario, come cambiano stipendi con aumenti e bonus una tantum - Il nuovo contratto collettivo di terziario, distribuzione e servizi porterà ai dipendenti un aumento fino a 240 euro al mese lordi, oltre a una tantum ...fanpage

Terzo settore in Puglia: raggiunta intesa per il rinnovo del contratto di oltre 300mila lavoratori - Oltre a 240 euro di aumento, approvate anche una serie di misure per le donne vittime di violenza. UilTucs Puglia: «Un risultato straordinario» ...lagazzettadelmezzogiorno