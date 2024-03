Riempie il carrello di alcolici e creme poi non paga | 47enne arrestata

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sarzana, 22 marzo 2024 – Due persone arrestate per furto dai carabinieri di Sarzana. I militari della compagnia sarzanese, sono intervenuti ieri pomeriggio, nella flagranza del reato di furto aggravato, mettendo le manette ad unadi Massa Carrara, già conosciuta dagli agenti. La donna, dopo aver riempito ildella spesa cone prodotti per l’estetica, con uno stratagemma e dopo aver rimosso i sistemi antitaccheggio, ha oltrepassato le casse del supermercato Conad del centro commerciale 'La Fabbrica' senzare. Questa manovra, però, è stata notata dal servizio di sorveglianza interno, che ha quindi allertato la centrale 112. La pattuglia dei militari, intervenuta nell’immediatezza, ha quindi ricostruito l’accaduto e, dopo averla inventariata, ha restituito la merce alla direzione ...

