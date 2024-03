Riconoscere il valore delle regole è la base per diventare migliori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) In campo come nella vita. Il: questo il titolo dato all’incontro avvenuto mercoledì pomeriggio al liceo Morgagni di Forlì. Ospiti d’eccezione Riccardo Chiarello, Matteo Francesconi e Simone Pieraccini, insieme al dirigente addetto all’arbitro Fiorenzo Treossi. "Per far parte di un gruppo bisogna sapersi comportare e rispettare gli obiettivi degli altri per raggiungerne uno comune. Mai e poi mai potrei mettere i miei obiettivi personali davanti a quelli della squadra". Inizia così l’intervento di Chiarello, mentre Francesconi sottolinea l’importanza del connubio tra il rispetto, lo sport e lo studio: "Io sono iscritto all’Università di Bologna – spiega –. Portare avanti sia il lato sportivo che universitario mi permette di mantenere sempre la mente aperta". I giocatori hanno risposto alle domande degli studenti, ...