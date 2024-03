Ricercato per rapina | arrestato per spaccio | 25enne in manette a Cividate

(Di venerdì 22 marzo 2024)al Piano. Eradallo scorso mese di settembre il cittadino marocchino che lunedì 18 marzo è statodai carabinieri delle stazioni di Martinengo e di Calcio in quanto trovato in possesso di circa 700 grammi di eroina, 20 di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell’attività di. I militari dell’Arma erano stati allertati da un altro nordafricano, di origine tunisina, che aveva riferito di essere stato aggredito nella zona della stazione ferroviaria di-Calcio da tre persone che, dopo averlo colpito con un oggetto contundente, l’avevanoto della collana e del telefono cellulare. Le immediate ricerche dei carabinieri che fanno capo alla compagnia di Treviglio, con l’ausilio dei vigili del fuoco di Romano di ...

A Castel Volturno nona operazione Alto Impatto - una seconda per maltrattamenti in famiglia, mentre altre tre persone sono state rintracciate in quanto ricercate perché dovevano scontare pene detentive per aver commesso reati contro il patrimonio, ...ansa

Castel Volturno, operazione alto impatto: arresti e denunce - Operazione ad “alto impatto” sul territorio del comune di Castel Volturno, decisa in sede di riunione tecnica di coordinamento tenutasi alla Prefettura di Caserta. Sono ...ilmattino

Ricercata da 2 anni per un furto a Palermo, latitante scovata sotto un materasso - ]]> Era stata condannata due anni fa per un furto commesso a Palermo nel 2011. Per quell’episodio una donna di 45 anni, con precedenti penali, ha rimediato una pena pari ad un anno e 3 mesi di reclusi ...mondopalermo