Riassunto | Uniphore presenta una soluzione per l’analisi di interazioni potenziata basata sull’IA generativa

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 22 marzo 2024) La nuovaU-Analyzesu modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) semplifica notevolmente il modo in cui le aziende leader nell’esperienza del cliente gestiscono le prestazioni del loro servizio clienti PALO ALTO, California–(BUSINESS WIRE)– Questa nuova versione di U-Analyzerisponde a un’esigenza crescente delle aziende di tutto il mondo: mettere a frutto la potenza dell’IA e dei loro dati. Attingendo da conversazioni con i clienti che si svolgono per iscritto, a voce e tramite video, le imprese leader possono prendere decisioni basate su dati concreti e tempestive per rivoluzionare sia le esperienze dei clienti sia le prestazioni degli agenti. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa ...