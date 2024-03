Retegui trascina l’Italia contro il Venezuela | in campo anche due Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vittoria sofferta ma guadagnata per 2-1 dal: decisiva la doppietta di. Indue giocatori dell’. VITTORIA – Serata non brillante perdi Luciano Spalletti, impegnata negli Stati Uniti nell’amichevoleil. La squadra azzurra si complica più volte la vita, sin dall’inizio del match quando al 3? Donnarumma è costretto a vedersela unouno con Rondon. Quest’ultimo sbaglia il rigore e l’estremo difensore italiano ha la meglio. Al 40? la squadra di Spalletti riesce a portarsi in avanti grazie al gol realizzato dama bastano tre minuti per cancellare il vantaggio. Il, infatti, al 43? ripristina il risultato neutro col gol di ...