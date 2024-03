Retegui si candida per gli Europei, la sua doppietta al Venezuela illumina un’Italia spenta - L'Italia vince 2-1 contro il Venezuela la prima amichevole negli Stati Uniti grazie ad una doppietta di Retegui ...fanpage

Genoa, Vitinha e Malinovskyi, le tentazioni di Gilardino. Due opzioni in più per il Genoa anti-Juve - Dall’inizio o a gara in corso: il portoghese ha timbrato con il Monza, l’ucraino con 4 reti è la bestia nera della Signora ...ilsecoloxix

Genoa sfida la Juve: Spence si candida e Frendrup farà il jolly - Dell’abbondanza in attacco se ne è parlato già molto a pochi giorni dal match con la Juventus. Gilardino in avanti ha tante opzioni e dovrà scegliere chi starà a fianco di Retegui tra Gudmundsson (nel ...informazione