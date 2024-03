(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Mateoè ilche Luciano Spalletti cerca per laverso Euro 2024? "Ha giocato una partita splendida, è una certezza in area di rigore. Ha fatto salire la squadra, ha retto bene facendo un lavoro perfetto", le parole del commissario tecnico dell'Italia, dopo la vittoria per 2-1 contro il Venezuela

Pisacane: “Dodici mesi fa iniziava un nuovo viaggio, grazie a chi ha creduto in me” - “Dodici mesi fa iniziavo il mio nuovo viaggio: sicuramente non un caso che sia partito da “Genova”. Non so dove mi porterà ma, a distanza di un anno, posso dire che non sono cambiato. In questa nuova ...calciocasteddu

Italia-Ecuador, conferma per Retegui | Le scelte di Spalletti - nuovo test amichevole per gli azzurri di Spalletti. Il tecnico toscano rilancia i vari Bastoni, Barella, Dimarco e Pellegrini dal primo minuto. In attacco confermatissimo il genoano Retegui, alle ...sportpaper

Retegui nuovo bomber Nazionale Le pagelle degli ex azzurri - (Adnkronos) - Mateo Retegui è il bomber che Luciano Spalletti cerca per la Nazionale verso Euro 2024 "Ha giocato una partita splendida, è una certezza in area di rigore. Ha fatto salire la squadra, h ...reggiotv