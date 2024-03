Retegui nuovo bomber Nazionale? Le pagelle degli ex azzurri

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Mateoè ilche Luciano Spalletti cerca per laverso Euro 2024? “Ha giocato una partita splendida, è una certezza in area di rigore. Ha fatto salire la squadra, ha retto bene facendo un lavoro perfetto”, le parole del commissario tecnico dell’Italia, dopo la vittoria per 2-1 contro il Venezuela griffata dalla doppietta dell’attaccante del Genoa. L’assenza di un centravanti o, come si dice oggi, di un “realizzatore” che porti a frutto il lavoro della squadra fino a far gonfiare la rete avversaria è uno dei crucci non solo dei ct delladi calcio ma di tutti i tifosi. L’Adnkronos ha rivolto la domanda, ‘abbiamo trovato il centravanti?, ad alcuni grandi ex del calcio e dellaazzurra, da Beppe Dossena a Eraldo Pecci, da Giuseppe Incocciati a ...