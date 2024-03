Retegui | «Europeo? Devo restare coi piedi per terra»

Il centravanti del Genoa Retegui ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dopo il gol nel successo per 2-0 del Grifone sull’Udinese: “Siamo molto contenti per come abbiamo giocato. Volevamo questa ... (sportface)

Verso gli Europei: l’Italia batte il Venezuela, doppietta di Retegui - Doppietta, dunque, per Retegui, chiamato in Nazionale per la prima volta da Roberto ... Debutto per le nuove maglie ideate per Euro 2024. L'Italia ha giocato con la seconda divisa, come di consueto ...ecovicentino

Pagina 15 | Pagelle Italia: Locatelli non è un regista, Cambiaso si riprende, Chiesa inefficace - Voti e giudizi della Nazionale di Spalletti dopo la vittoria in amichevole contro il Venezuela: Retegui supera alla grande la prova del nove ...tuttosport

L’Italia batte il Venezuela con due gol del bomber del Genoa. E Gud ne fa 3 a Israele - Alleluja, anche tutto il carrozzone mediatico intorno all’Italia scopre che Retegui è un bomber che all’Italia serve come il pane per gli Europei. Col Venezuela finisce 2-1 per gli azzurri col bomber ...primocanale