Rete idrica colabrodo | perdiamo il 42 | 4% dell’acqua potabile Regioni e città peggiori

(Di venerdì 22 marzo 2024) La quota di perdite idriche totali nelle reti comunali italiane di distribuzione dell'acquanel 2022 è stata di 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,4% dell'acqua immessa in, un quantitativo che soddisferebbe il fabbisogno idrico di 43,4 milioni di persone per un anno. L'indicatore è in leggerissima risalita rispetto al 2020 (quando era al 42,2%), a conferma del persistente stato d'inefficienza di molte reti di distribuzione. Lo scrive l'Istat nel suo report sull'acqua in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Le reti comunali di distribuzione erogano ogni giorno, nel 2022, per gli usi autorizzati, 214 litri di acquaper abitante (36 litri in meno del 1999) si legge nel report.Nel 2022, sono stati immessi nelle reti comunali 8,0 miliardi di metri cubi di acqua per uso(371 litri per ...