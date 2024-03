Resp. Scouting Shakhtar: “Offerta ufficiale del Napoli per Sudakov. Vi dico il ruolo in cui può giocare in azzurro” - Calciomercato Napoli – Salvatore Monaco, Resp. Scouting dello Shakhtar è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” rilasciando alcune notizie su Sudakov e l’offerta del ...forzazzurri

Buyer Componenti meccanici - Vicenza - Che, in staff al Resp.le Acquisti, avrà la Responsabilità di: - gestione dell'acquisto di componenti meccanici a disegno e delle attività relative al decentramento di fasi di lavorazione meccanica e ...lavoratorio