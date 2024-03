Reno | oggi match serale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) I campionati di Eccellenza e Promozione torneranno a pieno regime dopo Pasqua con le gare della tredicesima giornata di ritorno in programma il 3 aprile, ma, in questo weekend, sono in programma due anticipi di grande interesse. In Eccellenza, i fari sono puntati tutti sul sintetico del ‘Foresti’ di Vado di Setta, dove stasera, alle 20, larende visita alla capolista Sasso Marconi. È a tutti gli effetti uno scontro diretto, perché la formazione di Sant’Alberto è al 5° posto in condominio col Medicina e nutre qualche possibilità di agganciare la zona playoff, che dista solo 4 lunghezze. Il peso è comunque tutto sulle spalle del Sasso Marconi, che difende una leadership ‘risicata’, con soli 2 punti di vantaggio sull’inseguitrice Granamica. I padroni di casa stanno legittimando il primato con numeri importanti, fra cui il miglior attacco (51 reti segnate) e la ...