Regionali? Fuga dalle urne e sfiducia-crazia | ecco le nuove elezioni

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le ultime due tornate elettorali, sia in Sardegna che in Abruzzo, hanno dimostrato ancora una volta che accanto alla polarizzazione del sistema politico assume sempre più carattere stabile un'altra gara fra due entità che finiscono quasi sempre per chiudere la partita alla pari: i votanti e gli astensionisti. Si tratta di una tendenza che si manifesta ormai da alcuni lustri e che riguarda tutti i Paesi occidentali. Stiamo assistendo a un vero e proprio capovolgimento del modo d'intendere la partecipazione politica sia da parte del cittadino, sempre più indifferente rispetto alla selezione delle leadership per mezzo del voto, che sul fronte delle classi politiche interessate, seppure legittimamente, più ai risultati immediati che ai mutamenti di lunga durata in grado di mettere seriamente a rischio il sistema democratico. Le democrazie traggono linfa vitale da una continua osmosi, ...