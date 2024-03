Regina Camilla | la preziosa spilla da 30mila euro ha un significato speciale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laè tornata ai suoi impegni dopo una breve pausa ristoratrice. Il peso di sostituire il marito Carlo, in cura contro il cancro, si fa sentire sempre più manon demorde. Così eccola impegnata nel tour in Irlanda del Nord, nella città di Belfast, in occasione del periodo dedicato a San Patrizio che ha voluto celebrare indossando uno splendido cappotto di un verde intenso. Ma non è questo il dettaglio che maggiormente ha stupito presenti e curiosi: lasfoggiava anche unaa forma di trifoglio che, secondo gli esperti, avrebbe un. Laa forma di trifoglio dellaLa giornata non era delle migliori in quel di Belfast, in ...