Referendum abrogativo Landini | siamo al delirio | alle urne per togliere lavoro agli italiani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Non bastano i dati Inps a placare il veleno che quotidianamente Maurizioversa sul governo. Proprio in queste ore l'istituto di previdenza sociale ha certificato la crescita dell'occupazione con un milione di posti in più. Numeri chiari che però non spengono il sacro fuoco della protesta di. E così arriva l'ultima sparata: unper l'abrogazione delprecario. Una sorta di spin-off del delirante "aboliremo la povertà" dei grillini appollaiati sul balcone. Afferma infatti mister Cgil: "Penche i livelli di precarietà che ha raggiunto questo paese siano sotto gli occhi di tutti, nel 2023 su 7 milioni circa di rapporti diattivati l'85% riguarda contratti a termine,a chiamata. Il 90% dei morti sul...